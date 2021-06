Se billedserie Snart skal det syde af stemning - her i gården bag Sweet & Coffee, hvor der bliver billetsalg, tjek-ind for kunstnerne og »stor scene« med litterære samtaler og plads til et stort publikum, fortæller Mikkel Nordvig og M.C. Hansen. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Stadig billetter til litteraturfestival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stadig billetter til litteraturfestival

Vordingborg - 22. juni 2021 kl. 18:32 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Fredag går det for første gang løs med »Litteratur ved Præstø Fjord«, men coronaen har gjort det svært at sælge billetter. Frem til genåbningen 6. maj oplevede arrangørerne, at billetsalget stod fuldstændig stille, fordi vejret var dårligt, og frygten for en aflysning stadig lurede lige om hjørnet. Nu er de dog fortrøstningsfulde.

- Dem, der ikke har besluttet sig endnu, køber først billetten på fredag. Sådan er det her i Præstø. Derfor har vi også sikret os, at der er mulighed for at købe billetter i døren, forklarer M.C. Hansen.

- Vi kan mærke, at der positiv interesse for den gode gammeldags bog. Det vidner om, at det er et kulturelt område, vi er i. Men vi skal selvfølgelig have folk op af liggestolene, fortsætter Mikkel Nordvig.

Festivalstemning De havde oprindeligt sat næsen op efter 500 festivalgæster, da et »advisery board« opfordrede dem til at tænke i titusinder af gæster. Snusfornuften vandt dog, så de landede på 1500 gæster - lige indtil nedlukningen.

Den fik dem til at regne efter igen og lande på 270 gæster. Så hænger økonomien stadig sammen.

- Vi besluttede fra starten, at vi ville drive det som en professionel festival. Hvis man er afhængig af støtte, bliver det for sårbart. Mange af de støttekroner, vi har fået, er specifikt givet, fordi det er opstarts-år. Vores ambition er, at det skal hvile i sig selv - og at Præstø skal tjene penge, fordi der er litteraturfestival, forklarer M.C. Hansen.

De havde drømt om at lukke Adelgade af og fylde den med store og små scener, men nu bliver det en mere fragmenteret festival, hvor deltagerne siver rundt i gader, stræder og på havnen. Der bliver dog stadig festivalstemning, fordi Præstø er en pittoresk by med god stemning om sommeren, forsikrer arrangørerne.

Copenhagen Jazzfestival og litteraturfestivalen på Christianshavn er fragmenterede med succes. I weekenden bliver Præstø festivalpladsen - fra Thorvaldsen Samlingen til kirken i hver sin ende af byen.

- Vi har ikke en hovedscene og 50.000 mennesker, vi lukker ind på en centerplads. Der bliver heller ikke en åbningsceremoni fredag klokken 16. I stedet kommer vi til at byde velkommen til festivalen ved samtlige indslag, der er om fredagen, fortæller Mikkel Nordvig og M.C. Hansen.

- Vores drøm er, at festivalgæsterne tager en rundtur i Præstø. Det skal ikke være vores festival men Præstøs festival. Meget af idéen er at tage udgangspunkt i den fede Præstø-stemning. Den findes ikke i en sportshal med håndboldstriber på gulvet, fortsætter de.

Næsten intet kan gå galt De føler sig klar, få dage før det går løs. Med alle de bump på vejen og et halvt års ekstra tid til forberedelse har de svært ved at forestille sig, hvad der kan gå galt. Det værste vil være en lokal smitteeksplosion, så sognet bliver lukket ned, men selv hvis de skulle blive tvunget til at aflyse i 11. time, har de allerede planlagt en reservedato i oktober.

- Og hvis det bliver regnvejr, bliver det regnvejr. Vi har overdækning undtagen på havnen og så mange forskellige venues, at vi altid kan finde en løsning. Det vil være noget skidt, hvis et af forfatternavnene af en eller anden grund ikke kan nå frem. Men vi har siddet med planlægningen så længe, at vi tror på, at det kommer til at køre. Vi har alt det praktiske på plads, så nu skal vi bare rundt og nyde det, siger M.C. Hansen og Mikkel Nordvig.

De har 10 frivillige til at hjælpe med blandt andet billetsalg og backstageområder. Mere skal der ikke til, når blot man finder de rette.

- Der er mange fede typer, der bidrager på mange niveauer. Vi har brug for frivillige, der kan tage beslutninger, siger M.C. Hansen, der blandt andet har hyret en 12-årig gut til konferencier på en af scenerne.

- Han har hørt så mange af mine koncerter, at han har totalt styr på det, smiler M.C. Hansen.