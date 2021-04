Spurgte om vej til København - og stjal taske fra ældre kvinde

En ældre kvinde havde mandag formiddag været i Kvickly på Prins Jørgens Allé i Vordingborg for at handle. Da hun havde lagt sine varer og sin taske ind i bilen, kom en udenlandsk mand hen til hende for på engelsk at spørge om vej til København. Først dagen efter om aftenen opdagede kvinden, at hendes pung var blevet stjålet, og at der var hævet penge fra hendes konto. Manden, der spurgte om vej, beskrives som 25-30 år, 190-195 centimeter høj, spinkel af bygning og lys i huden. Han talte engelsk og var iført en hættetrøje og en sort kasket.