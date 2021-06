Springvand får lys - men kræver herefter »roligt ophold«

- Mange bruger stedet som udflugtsmål og til nedkøling om sommeren. Desværre har vandinstallation gennem længere tid ikke haft lys på. Det får det nu. Det er nogle specielle lyskilder, der anvendes til springvandet. Dem har leverandøren nu fået fremskaffet, så vi igen kan sætte lys på vandet, fortæller Lise Thorsen, Chef for Afdelingen for Trafik og Ejendomme.

De tekniske installationer for at få lys kræver, at der lukkes for vandet, mens udskiftningen foregår. Derfor slukkes der for vandet fra i dag, mandag 28. juni og to-tre dage frem afhængig af, hvor kompleks opgaven viser sig at være.