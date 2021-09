Se billedserie En god håndfuld medlemmer af sportsfiskerforningen har sammen med formand Per Rasmussen (på fotoet) brugt omkring 800 arbejdstimer på at sætte den gamle fortmesterbolig i stand. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Sportsfiskere har fået et flot klubhus med udsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportsfiskere har fået et flot klubhus med udsigt

Vordingborg - 29. september 2021 kl. 07:58 Af Henrik Ekberghenrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Fra et klasselokale til låns på Ungdomsskolen til eget klubhus med herlig udsigt, tæt ved fiskevand, med gode muligheder for at øve kast og skabe eget fiskegrej.

I lørdags holdt Sportsfiskerforeningen Storstrømmen officiel indvielse af sit nye klubhus i den gamle fortmesterbolig på Masnedøfortet.

Indtil for nylig har foreningen været henvist til at holde klubaftner i et lokale på Ungdomsskolen på Primulavej, hvor mulighederne for at udfolde sig har været begrænsede.

Tidligere har foreningen også haft klubaftner på Kirketorvets Skole og på Snekken.

Tæt på fiskevand Men nu kan foreningens 60 medlemmer gå lige udenfor døren og øve kast samt hjælpe nye medlemmer med at lære denne vigtige disciplin for lystfiskere.

Medlemmerne skal kun gå få meter forbi fortet, før de kan kaste snøren ud efter havørred og hornfisk - alt efter årstiden.

De har fået et dejligt lyst klublokale, hvor medlemmerne kan høre foredrag om forskellige former for fiskeri eller bare "drikke kaffe og fortælle løgnehistorier", som foreningens formand Per Rasmussen formulerer det.

I huset er der også køkken, badeværelse med vaskemaskine samt - ikke mindst - nu også et værksted, hvor sportsfiskerne kan binde fluer, støbe blink og bygge fiskestænger.

- Det er et scoop, fastslår Per Rasmussen, der er pensioneret tømrermester.

Han har selv i sin tid som tømrer af og til været hyret af kommunen til at vedligeholde den gamle bindingsværksejendom, da den stadig var i brug som bolig.

Det er dog mange år siden, og i en længere periode blev ejendomme ikke vedligeholdt. Den forfaldt og blev overbegroet. Så sportsfiskerforeningen henvendte sig til kommunen og fik mulighed for at bruge ejendommen som klubhus mod at sætte den i stand indvendig.

Blandt faciliteterne i det nye klubhus er værksteder,

hvor medlemmerne kan binde fluer, støbe blink og

bygge fiskestænger. Foto: Henrik Ekberg



Grill og Røgeovn Siden har 6-7 medlemmer brugt cirka 800 arbejdstider på at reparere, renovere og isolere.

Foreningen har også spenderet cirka 70.000 kroner til materialer og man har fået nye isolerede vinduer doneret.

Udenfor har Per Rasmussen bygget en stor grill og en røgeovn.

Forventningen er, at huset vil blive meget velbesøgt.

- Det kan være forskellige grupper, der mødes i dagtimerne. Og grupper med interesse for eksempelvis fluefiskeri eller medefiskeri.

De udendørs faciliteter forventer Per Rasmussen også, at andre af og til vil benytte sig af, når de ikke er optaget af sportsfiskerforeningen.

Og han tror også på, at de nye faciliteter vil gavne medlemstallet, der har været let faldende, mens klubben kun havde lokale på Ungdomsskolen til rådighed.

Ture og konkurrencer Sportsfiskerforeningen Storstrømmen blev til i 1950. Foreningen optager medlemmer fra 12-års alderen.

I medlemsskaren er der både mænd og kvinder, drenge og piger.

Ud over arrangementer i klubhuset arrangerer foreningen og fisketure, ligesom man afholder og deltager i fiskekonkurrencer.

Fra klublokalet er der udsigt udover farvandet.

Foto: Henrik Ekberg