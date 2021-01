Via et spørgeskema beder Vordingborg Kommune nu sine borgere give deres besyv med i forhold til, hvordan de grønne arealer skal se ud og holdes i fremtiden. Her et udsnit af Rådhusparken i Vordingborg. Arkivfoto: Mille Holst

Spørger borgerne til råds

Vordingborg - 20. januar 2021 kl. 10:02 Af Mille Holst Kontakt redaktionen

Nu skal borgerne være med til at bestemme, hvordan Vordingborg Kommunes grønne arealer skal se ud, og hvordan de skal passes. Et spørgeskema er netop lanceret på vordingborg.dk/voresarealer, og her er kommunen opdelt i en række delområder. Som borger taster man ind, hvor man bor, og derefter kan man svare på spørgsmål om, hvordan man ønsker udearealerne skal se ud, der hvor man selv bor.

Svar skal gives senest 31. januar og resultatet vil blive offentliggjort i slutningen af februar.

Fire overordnede temaer Overordnet kan man vælge mellem fire forskellige måder at holde de grønne arealer på. De fire temaer giver sig udslag i meget forskelligt udseende arealer: Lad naturen råde, Den lysåbne skov, Aktivitet og bevægelse samt Storbyens forhave.

Sidstnævnte er en udpræget parkagtig pasning med kortklippet græs, blomsterbede og anlagte stier.

»Lad naturen råde« har et mere vildt præg. Her får græsset lov at gro højt, her er naturligt fremkomne blomster men også blomstrende urter, og træer og buske beskæres så lidt som muligt. Stier er for eksempel trampestier og man vil lade sten- og grenbunker og væltede stammer ligge udenfor stiarealerne. En vildere natur giver bedre levesteder for dyr.

I »Den lysåbne skov« plantes træer i mindre klynger, men med lysindfald så arealet opleves som lyst og trygt at færdes i. I skovbunden skal vokse vilde blomster eller højt græs.

Det sidste tema skal inviterer borgerne til at bevæge sig i naturen. Her er planen, at man via snoede stier, stubbe, stammer og sten får lyst til at klatre rundt på naturens egne byggesten. Skilte informerer om mulighederne og angive ruter og afstande til forskellige punkter. Den primære beplantning vil være græsser i forskellige højder samt træer og buske.

Vejrabatter De senere år har kommunen fået meget kritik for sin pasning - eller mangel på samme - af de mange vejrabatter. Af hensyn til biodiversiteten har man de fleste steder valgt at lade dem gro mere vildt. Nu beder man borgerne svare på, om de ønsker rabatterne slået én gang om året, det vil sige om efteråret, eller som nu to gange om året, det vil sige en gang om foråret og en gang i efteråret. Dog vil kommunen om foråret fortsat slå de rabatter som landmændene måtte ønske, af hensyn til at undgå krydsbestøvning ved deres frøgræsmarker.

Uanset, hvad man vælger, vil trafiksikkerhed og fremkommelighed prioriteres højt, og eksempelvis vil man fortsat slå en lille stribe langs vejen, således at højt græs og ukrudt ikke generer færdslen.

Problemer i svarene Det er kommunens hensigt, at borgerne besvarer spørgeskemaet udfra deres egen bopæl, men det er op til en selv at vælge. I princippet kan man vælge at tage stilling til et helt andet område. Desuden lægger man fra kommunens side op til, at spørgeskemaet kun besvares en enkelt gang per borger, men man kan rent faktisk godt indgive flere besvarelser, hvis man bruger forskellige enheder.

Resultatet af undersøgelsen vil vise hvilken udviklingsretning, borgerne prioriterer højest i et givet lokalområde, og vil være den, der danner udgangspunktet for kommunens pasning af arealerne. Hvis der er en overvejende ligelig vægtning mellem to retninger, vil man forsøge at integrere elementer fra dem begge, i det omfang det er muligt.