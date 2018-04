Splittet landsret dømmer far for incest mens mor går fri

De tre juridiske dommere og tre lægdommere var næsten to timer om at komme frem til et resultat, da de onsdag i Østre Landsret skulle tage stilling til, om et forældrepar fra Mernområdet skulle dømmes, skriver Sjællandske.

Da røgen endelig lettede, viste det sig, at de havde været meget uenige. Med stemmerne fire-to blev mandens dom på to et halvt års fængsel fra byretten stadfæstet. Flertallet mente det godtgjort, at han flere gange havde udsat sin to-tre år gamle datter for »voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje«, som det hedder. Den nu 40-årige blev også dømt for at havde været voldelig over for moderen ved hendes nye bopæl et andet sted i Sydsjælland, men ikke for at have haft samleje med datteren, som ellers også var på tapetet i retssalen.