Med kun få arrangementer tilbage i år kommer nedlukningen ikke til at få den store betydning for spillestedet Stars i Vordingborg. Arkivfoto: Thøger Raun

Spillested slipper billigt efter tvangslukning

For spillestedsleder Simon Sandfeld kommer tvangslukningen af det regionale spillested Stars i Vordingborg ikke som den store overraskelse. Han har i løbet af de seneste par uger fuldt med i, hvordan Vordingborg Kommune har skiftet farve på smittekortet over Danmark.

- Der giver god mening. Det ville være mærkeligt, hvis børnene ikke får lov til at komme i skole, men deres forældre gerne må gå til koncert, forklarer spillestedslederen.

- Skal vi se lidt lyst på det, så er det ikke så slemt for os lige nu, tilføjer han.

Spillestedet har tidligere år afholdt en masse julefrokoster på det her tidspunkt. Dem har man ikke kunne holde i år, men man har heller ikke booket andre ting til de ledige datoer i kalenderen.

- Så vi har ikke så meget på programmet lige nu. Havde det her kommet tilbage i november, så havde det været meget værre. Meget af det vi måtte aflyse i foråret blev afholdt i november, forklarer spillestedslederen og tilføjer, at spillestedet havde forberedt sig på en mere stille jul.

- Det har i mange år været en fast tradition at invitere til stor hjemkomstfest 2. juledag, men den havde vi slet ikke programsat i år på grund af coronaen, forklarer han.

- Det var godt, at vi lige nåede at afholde vores Hr. Skæg-koncert her i weekenden. Det andet må vi undvære, fortæller spillestedslederen.