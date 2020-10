Spillested rykker udsolgte koncerter til større rammer

Coronarestriktionerne giver logistiske udfordringer for spillestedet Stars i Vordingborg. Når Jacob Dinesen fredag aften går på scenen, er det således med to koncerter - en klokken 19 og en klokken 21. Begge i Vordingborg Teatersal.

- Nogle billetkøbere har været meget ivrige efter at få at vide, om koncerterne blev til noget. Vi flyttede 42 koncerter i foråret, så det vil vi ikke byde publikum igen. Musikerne vil også enormt gerne ud at spille, men det skal foregå under ordentlige forhold.