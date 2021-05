Spillested jubler: Genåbning gik efter planen

Small Stars Blues Band fik lov til at åbne ballet, da spillestedet Stars atter kunne slå dørene op efter måneders nedlukning. Foto: Alex Kabusch

Vordingborg - 07. maj 2021 kl. 16:41 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det var den populære tv-karakter Hr. Skæg, der første weekend i december rundede spillestedet Stars 2020-sæson af. Siden har koncertsalen i Vordingborg stået gabende tom, men torsdag aften kom der atter musik ud af højtalerne.

Efter mange måneders nedlukning slog det regionale spillested dørene op for »Blues Jam på Stars«.

Arrangementet har tidligere været en fast månedlig tradition på det intime koncertsted SmallStars men er rykket over i den store sal på grund af corona-arealkravet. Kravet gør, at der i den store sal må være 100 siddende gæster, og det var præcis det, der mødte frem.

Her blev gæsterne også for første gang mødt af kravet om et coronapas.

- Vi var meget spændte på, hvordan det ville gå med coronapassene, men alle bange anelser i den forbindelse blev gjort til skamme, fortæller spillestedsleder Simon Sandfeld.

- Alle vores gæster var forberedte og ankom ny-testede og coronavenlige, fortæller spillestedslederen, der selv var trukket i arbejdstøjet for at hjælpe med at tjekke coronapassene.

- Vi har måtte kalde et par ekstra frivillige ind både i entréen og til at anvise pladser, men vi har heldigvis mange frivillige, der står klar til at hjælpe, så det har ikke været et problem, forklarer spillestedslederen.

- Vi har nok også den fordel, at vi jo alligevel altid tjekker folks billetter, så det er ikke det store besvær også at skulle tjekke et coronapas. Det tager bare lige måske 20 sekunder mere pr. gæst, forklarer han.

Med torsdagens koncert er forårssæsonen skudt i gang. Fredag var Ivan Pedersen og hans trio på scenen, og i dag, lørdag, er der soloshow med pianisten Esben Just.

Kristi himmelfartsdag er der jazz anført af Miriam Mandipira i selskab med Søren Frost, Per Gade og Keld Lauritzen. Dagen efter er det guitarhelten Søren Andersen, der kommer og spiller sin nye plade. 29. maj får man besøg af Stefan Hjort, som er gået solo efter tiden i boybandet Page Four. Alle disse koncerter er der stadig billetter at få til, mens Michael Falch-koncerten sidst på måneden er udsolgt. Den første weekend i juni er det den tidligere gulddreng Malte Ebert man kan opleve på spillestedet.

- Vi har haft forårssæsonen planlagt i lang tid, og så har vi løbende måtte rykke koncerter, efterhånden som nedlukningen varede ved, forklarer Simon Sandfeld og tilføjer, at langt de fleste koncerter er rykket til efteråret, mens enkelte er flyttet til 2022.

- Det bliver et tætpakket efterårsprogram, så vi håber, at der er mere normale tilstande til den tid, fortæller spillestedslederen.