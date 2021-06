Den idylliske landsby Bønsvig er et af spørgsmålene til den kommende spildevandsplan. Men det trækker ud, for der skal først være et borgermøde - forhåbentlig i sensommeren. Privatfoto

Spildevandsplanen kan endelig vedtages

Vordingborg - 11. juni 2021 kl. 04:38 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Spildevandsplanen for 2021-2032 er en svær en at få igennem, fordi der er så store interesser på spil. Miljøministeriet kræver, at forureningen i vandløb, fjorde og hav nedsættes, og lokalt betyder det i første omgang Præstø Fjord og Stege Nor.

Det indebærer kloakering i det åbne land eller en anden form for effektiv rensning, f.eks. ved pilerensningsanlæg. Men det er dyrt for den enkelte lodsejer, og som følge heraf har svarerne været mange i høringsperioden fra den 1. februar til den 28. marts i år.

Inden har udkastet til planen efter en lang behandling i forvaltningen været oppe i Udvalget for Klima og Miljø i august sidste år og i Kommunalbestyrelsen 27. januar.

2011 regnes med På udvalgets møde i maj blev høringssvarerne drøftet, og udvalgets formand Else-Marie Langballe Sørensen (SF) sendte forvaltningen på arbejde igen. Bl.a. vil hun vide, hvilken betydning år 2011 har for målingerne af forureningsgraden i Stege Nor. 2011 var nemlig et usædvanligt år med meget overløb pga. de store regnmængder, og er året talt med, kan forureningen med klorofyl se kunstigt høj ud.

- Hensigten er at sikre, at lodsejerne ikke bliver udsat for urimelige krav, sagde hun efter mødet i maj.

Det viser sig, at Miljøstyrelsen har brugt tal også fra 2011, og det er helt bevidst. Miljøminister Lea Wermelin (S) udtalte før udvalgets møde 11. august 2020: »Beregningerne er baseret på flere års målinger, netop for at udjævne de naturlige variationer fra år til år, og gøre datagrundlaget mere robust.« Eller som Else-Marie Langballe Sørensen udtrykker det:

- Miljøstyrelsen siger, at der kommer flere usædvanlige år, og derfor skal 2011 regnes med.

Det regnbetingede udløb i Stege Nor i 2011 er dog ikke indberettet til Miljøstyrelsen, men styrelsen har bekræftet, at målingen heller ikke skulle sendes ind før 2012 og fremefter. Forureningsgraden i Noret er dog den samme, og derfor ændrer udvalget ikke i planen.

Afvente vandområdeplan Et andet spørgsmål går på, hvorfor kommunen ikke venter på den ny vandområdeplan, som kommer i 2022 og som måske giver nogle andre rensekrav? Eller i al fald på de målinger, der ligger til grund for Vandområdeplanerne for at sikre, at rensekravene er rimelige.

Men det forslag skydes ned med, at det er uvist, om den nye vandområdeplan vil være mere lempelig i forhold til gældende krav om forbedret spildevandsrensning. Spildevandsplanen opdateres også på baggrund af andre forhold.

Forvaltningen slukker håbet med følgende sætning i sit svar:

»Det er ikke en selvfølge, at rensekravene bliver lempet eller fjernet i en ny vandområdeplan, bl.a. forlyder det, at Stege Bugt ikke længere overholder sin målsætning, og formentlig vil en ny vandområdeplan medføre nye renseområder til og/eller at renseniveauet øges i eksisterende renseområder.«

Eller på almindeligt dansk: Lodsejerne skal ikke sætte deres lid til lempeligere krav til rensning af spildevandet i fremtiden; tværtimod kan det gå den modsatte vej.

Bønsvig Et spørgsmål går på status for Bønsvig på Jungshoved, som tidligere har været en del af kloakopland. Her lyder svaret, at der skal holdes et borgermøde for de berørte ejendomme. Borgermødet afholdes efter sommerferien, hvis det kan lade sig gøre igen at forsamles mange mennesker på en forsvarlig måde.

Da Bønsvig tidligere er gået fra planlagt kloakopland til DÅL (Det Åbne Land), skal det vedtages i, spildevandsplanen, hvis borgerne ønsker at blive lagt under kloakopland igen.

Spildevandsplanen skal endeligt vedtages på næste møde i Kommunalbestyrelsen.