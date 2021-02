Det er dyrt at separere kloak- og regnvand. Men det er også nødvendigt for at forhindre overløb af beskidt kloakvand, når det regner kraftigt. Foto: Bjørn Armbjørn.

Spildevandsplan i otte ugers høring efter debat i Kommunalbestyrelsen

Over hele landet skal kommunerne igangsætte en ny spildevandsplan for 2021-2032, og onsdag var den lokale plan for Vordingborg Kommune til debat i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har lavet en plan for kommunen, som har været oppe i Udvalget for Klima og Miljø, og målet med behandlingen i Kommunalbestyrelsen var at debattere planen og sende den i otte ugers høring.