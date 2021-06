Spildevandsreningsning i det åbne land blev diskuteret længere end noget andet punkt på den seneste møde i Kommunalbestyrelsen. Foto: Lars Christensen

Spildevandsplan endeligt vedtaget efter stor debat

Vordingborg - 28. juni 2021 kl. 18:36 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommunes spildevandsplan for 2021-2032 er endeligt blevet vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Planen har dels har til formål at få 1150 ejendomme i det åbne land til at rense deres spildevand, og dels at få separeret regnvand fra kloakvand i bymæssig bebyggelse, så regnvand ikke belaster rensningsanlæggene, og så der ikke bliver overløb i kloakkerne under kraftige regnskyl.

Planen har været undervejs længe, og helt indtil mødet i Kommunalbestyrelsen var der tilsyneladende enighed om den med undtagelse af de to medlemmer af Nye Borgerlige. Men umiddelbart før mødet meddelte Venstres medlem af Udvalget for Klima og Miljø Bo Manderup udvalgets formand, at Venstre går imod planen. Det kom bag på formand Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

Optræk til uenighed

Der har dog tidligere fra Venstre været sat spørgsmålstegn ved planen. Således ville Peter Ole Sørensen (V) på kommunalbestyrelsesmødet 27. januar i år vide, om man overhovedet kan se en effekt hos de lodsejere, som er blevet tvunget til at rense deres spildevand. Og han efterlyste kampgejst i Kommunalbestyrelsen i forhold til Miljøstyrelsen.

Det skal ses i sammenhæng med, at den gamle Kommunalbestyrelse med borgerligt flertal satte et stop for alle nye påbud til lodsejere i et par år.

Det gamle Teknik- og Miljøudvalg havde den opfattelse, at målinger af forurening skulle ske hos den enkelte udleder og ikke i åer og fjorde.

Sørensen fulgte torsdag op med at kritisere, at den eneste måling, Miljøstyrelsen har udført i Præstø Fjord, var i 2018, og målingen var helt deroppe, hvor Næstved og Faxe Kommuner skiller. Også venstrefolkene Eva Sommer Madsen og Bo Manderup kritiserede, at der ikke er bevis for, at rensning af spildevand virker og ville have nye målinger.

Hyklerisk

Det fik Michael Larsen (R) op af stolen. Han skældte ud og kaldte holdningen for hyklerisk.

- Jeg kan ikke forstå, at der stadig er borgere, der mener, de ikke skal rense deres spildevand. Inde i byen er der ingen, der stiller spørgsmål ved det. Hvorfor er det lige nu, at vi skal ud og lave nye målinger, spurgte han retorisk og kaldte kravet for »hyklerisk«.

Det ville Peter Ole Sørensen dog ikke have hængende på sig.

- Det er ikke hyklerisk at ville undersøge, om det hjælper at pålægge husejerne en udgift på op mod 180.000 kroner. Vi vil gerne være en bosætningskommune, men folk ved ikke, hvad de går ind til. Det hænger ikke sammen, tordnede han.

Mangler fakta

Spildevandsplanen for 2021-2032 blev vedtaget med stemmerne 19-10. Nye Borgerlige har hele tiden været imod, og Heino Hahn (NB) var helt klar i spyttet.

- Man burde måle i vandløbene før kloakeringen og igen to år senere for at se, om det virker. Det vil give rigtig meget forståelse for de borgere, der bliver pålagt regninger op mod 100.000 kroner, sagde han.

Formand for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen (SF) kvitterede ved at anerkende Nye Borgerliges holdning lige fra starten. Men i samme ombæring undrede hun sig over Venstres holdningsændring i den sene time. Hun fik det at vide af Bo Manderup (V) lige før kommunalbestyrelsesmødet.

Bo Manderup erkendte, at han selv havde været med at sætte stop for påbuddene om kloakering i det åbne land under det tidligere flertal, hvor Thomas Christfort (K) var formand for Udvalget for Klima og Miljø. Han erkendte også, at det var ulovligt, hvilket Miljøstyrelsen har gjort helt klart i et brev.

- Men det er gode og kompetente høringssvar. Jeg mangler stadig fakta, og der er stigende utilfredshed med Miljøstyrelsens målinger i området, forklarede Bo Manderup sit nye holdningsskift

Eva Sommer Madsen gjorde klart, at hun ikke kan stemme for planen »når vi ikke kan få bevis for, at det virker«, som hun sagde og forlangte, at kommunens påbud skal være proportionalt med husejernes udgifter. På kommunalbestyrelsesmødet 27. januar støttede hun dog planen, selvom prøvetagninger ved hver enkelt lodsejer ikke er en del af den.

- Det er uhumsk med menneskegylle, der lades urenset ud i vore fjorde. Kloakvand, der forsvinder ud i havet, er uhyggeligt og slet ikke rimeligt, og den her plan er en start på at modvirke overløb fra vore rensningsanlæg, sagde hun

På tide at komme i gang

Borgmester Mikael Smed (S) replicerede, at Socialdemokraterne var med til at vedtage et stop i sidste periode.

- Men vi har fået en skrivelse fra ministeriet, så vi kan ikke blive ved med at sidde på hænderne. Der er meget data på, at det virker, sagde Smed.

Hans partifælle Susan Thydal tilføjede, at det er bare med at komme i gang.

Else-Marie Langballe Sørensen, der som formand for udvalget fik igangsat påbuddene straks efter, at flertallet skiftede i 2017, kunne heller ikke se, at det skulle være nødvendigt at nøle mere. Hun startede punktet med kort at gennemgå høringssvarene et for et og slog fast, at udledning af spildevand til vådområder ikke er et reelt alternativ til rensning.

- Områderne skal være temmelig store for, at det giver mening, fastslog hun.

Gik fra hus og hjem

Et påbud om kloakering kan koste 70-100.000 kroner, og Peter Ole Sørensen mente på mødet at have hørt om husejere, hvor hvem det vil koste op til 180.000 kroner.

En, der har prøvet det på sin egen krop, er Line Dahl Abildgaard (S).

- Min mand og jeg måtte gå fra hus og hjem for 17 år siden blandt andet på grund af, vi blev tvunget til at kloakere. Det gjorde vi med glæde, fordi der er en grund til at der kom et vandrammedirektiv fra EU. Allerede dengang var det påvist, at det hjælper, sagde Line Dahl Abildgaard.

Hun lagde ikke skjul på, at hun var uenig med sit eget parti, da partiet i 2016 lagde stemmer til et stop for påbuddene.

Tage Vestergaard (EL) ville vide, hvad der sker med dem, som ikke kan betale. Hertil svarede Else-Marie Langballe Sørensen, at der vil blive lavet afdragsordninger. Herefter stemte også Enhedslisten for.