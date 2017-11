Mern Å i Vordingborg Kommune er en af de åer, som Miljøstyrelsen er bekymret for. Foto: Ivan Ingemansen

Spildevandsdom er et rygstød til kommunen

Vordingborg - 24. november 2017 kl. 14:43 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En landmand fra Gadstrup ved Roskilde har nægtet at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om at kloakere, så hans husspildevand bliver ledt ud i den kommunale kloakledning. Kommunen meldte ham til politiet, men i Retten i Roskilde har Ole Claus Christiansen nu fået medhold. Retten finder det ikke bevist, at den nærliggende Syvbækken bliver forurenet af vand fra Christensens husspildevand, skriver Sjællandske.

Det er særdeles interessant for 1350 lodsejere i Vordingborg Kommune, som administrationen har udpeget til at blive pålagt tvangskloakering. Et påbud som Teknik- og Miljøudvalget har sagt blankt nej til på trods af, at Miljøstyrelsen presser på for at få forbedret vandkvaliteten af Præstø Fjord og Stege Nor.

Det er også en dom, der vil vække opmærksomhed i Faxe Kommune, hvor 56 lodsejere er meldt til politiet for ikke at ville efterkomme kommunens påbud.

Retten har afhørt Anders Cold, en lokal embedsmand fra Roskilde Kommune, som har forklaret, at kommunens påbud alene er baseret på data og ikke konkrete målinger. Og det er ikke godt nok.

Thomas Christfort (K), formand for Vordingborgs Teknik- og Miljøudvalg ser dommen fra Roskilde som en legitimering af udvalgets fremgangsmåde.

- Det viser, at vi har ramt midt i skiven. Vi vil have dokumenteret, om det er husspildevand fra hver enkelt lodsejer, der er skyld i forureningen af vandløb og fjorde. De centrale data viser jo ikke, hvorfra forureningen kommer, kommenterer Christfort, som er glad for, at retsafgørelsen er så klar.

Samtidig skyder han på staten.

- Tidligere var det amterne, der foretog målinger. Men siden staten overtog området, har de skrottet de fleste af målingerne. De har - groft sagt - ikke gjort deres arbejde, mener udvalgsformanden.

Fra 1. januar bliver Teknik- og Miljøudvalget splittet op, og miljødelen kommer til at hedde Klima og Miljø. Den ny formand bliver Else-Marie Langballe Sørensen (SF). Hun har ikke efter få dage ikke nået at sætte sig ind i stoffet, men har dog læst dommen. Hun synes, der er svært at vurdere, om dommen vil danne præcedens.

- Landmanden har gjort meget for at rense sit spildevand, og Roskilde Kommune har ikke været klar over, hvor meget han egentlig har gjort for at rense det.

- Han har alene fået et påbud ud fra data og ikke konkrete målinger på, om han har forurenet. Giver det problemer? Det er et dilemma, svarer hun.

Dommen i byretten blev afsagt 21. november, og den kan ankes inden for 14 dage. Det skriver Sjællandske.