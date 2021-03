- Ikke alle kan være enige i de beslutninger, der bliver truffet, men de skal træffes på et oplyst grundlag, siger Karina Fromberg, der her ses sammen med Karina Voss og Michael Seiding Larsen - alle tre fra Venstre. Foto: J.C. Borre Larsen

Artiklen: Spidskandidater: Ikke fair over for skolerne

Spidskandidater: Ikke fair over for skolerne

Beslutningen om at reducere overførselsprocenten har fået skolebestyrelsesformændene til at rette henvendelse til flere politikere uden for BUF-udvalget. En af dem er Venstres spids- og borgmesterkandidat Karina Fromberg.

- De har kontaktet mig som gruppeformand for at gøre mig opmærksom på problemet. Det er et kæmpe problem, at de fulde bilag ikke er vedlagt sagen, men at der bare er sakset noget fra papirerne, som er sat ind i sagsfremstillingen, fastlår Karina Fromberg.