Hiddensee-smykket er vurderet til en halv milliard. En kopi af det blev sammen med originale støbeforme stjålet fra Borgcenteret, ment tyvene blev fanget kort efter. Nu skal tyvene for retten. Foto: Danmarks Borgcenter

Spektakulært smykke-tyveri for retten onsdag

Vordingborg - 02. januar 2018 kl. 05:07 Af Claus Vilhelmsen

Det var spektakulært og mindede om noget fra en amerikansk film, da to forbrydere brød en dør op til det sikrede Borgcenter, smadrede en montre og stjal det berømte Hiddensee-smykke samt seks unikke presforme til guldsmykkerne. Det skete natten til 28. august, mens Danmarks Borgcenter kørte den storstilede vikingeudstilling, hvoraf en god del var udlånt fra Wikinger Museum Haithabu i Tyskland.

Tyvene flåede en tyk ståldør op, hvorved alarmen gik øjeblikkeligt. Alligevel lykkedes det de to mænd på 25 og 32 år at smadre montren og stjæle, hvad, de troede, var smykket og de uvurderlige forme. Det tog kun et minuts tid. Siden viste det sig dog, at det tyske museum ikke havde taget nogen chancer, og i stedet for at udlåne originalen, som af Stralsund Museum er vurderet til mere end 6,5 millioner euro, var det en vellignende kopi, tyvene fik fat på.

Tyvene er anklaget for tyveri af særlig grov beskaffenhed. Et normalt tyveri i en villa straffes normalt med cirka 40 dage, men her er vi oppe i en helt anden kategori. hvilken afgøres ved retten i Nykøbing Falster, hvor sagen skal op onsdag.

Smykket, de gik efter, er exceptionelt dyrt. De har også været sammen om det, og det er en organiseret forbrydelse, hvilket er skærpende. Så er der udførelsesmåden. De formåede at bryde igennem ståldøren til trods for, at museet selv mente, det var et af de bedst sikrede i Danmark.

- Sikkerheden er større end på Hedeby-museet, hvor vi har lånt genstandene til »Vikingernes Metropol«. Vi har været stolte af at have en tyverisikret bygning. Det må vi så revurdere, sagde direktør for Danmarks Borgcenter Keld Møller Hansen til Sjællandske efter indbruddet.

Strafferammen for tyveri af særlig grov beskaffenhed går helt op til seks års fængsel.