Specialskole mangler plads: Nu skal der opføres for 880.000 kroner pavilloner

- Det er en akut sag, så man bliver nødt til at gøre noget her og nu. Det er en ledelsesret at træffe sådan en beslutning, og derfor bliver vi bare orienteret. Men vi skal nok sikre os, at den økonomiske prioritering ikke går ud over børnene, siger Nikolaj W. Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie.