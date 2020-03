Det var her på Banegårdspladsen i Vordingborg, at sagen udviklede sig fra et banalt tyveri til vold og trusler. Foto: Simon Ydesen

Spark og trusler mod buschauffør og betjent

Men efter tyveriet gik han ud på busholdepladsen og ind i en bus. Buschaufføren opdagede, at han ikke havde en billet, og det påpegede hun over for manden. Nu udviklede situationen sig og endte med, at han skubbede hende i brystet og sparkede hende over benet.

»Du kommer til at fortryde det her, jeg ved, hvem du er, og hvor du bor.«

Hun tilføjer, at en del af straffen er en reststraf på 54 dage for personfarlig kriminalitet.

I »Danske Love« står der:

Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.