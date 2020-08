Politikerne med borgmester Mikael Smed (tv) i spidsen kommer på hårdt arbejde, når de skal strikke det kommende budget sammen. Der skal nemlig spares.

Sparekatalog for 30 millioner på banen

Vordingborg - 17. august 2020 kl. 17:40 Af J.C. Borre Larsen

Udligningsreformen gav tilsyneladende ikke den store gevinst, så derfor er Vordingborg Kommune formentlig igen nødt til at svinge sparekniven ved de kommende budgetforhandlinger.

Helt konkret har den kommunale administration udsendt et sparekatalog, hvor der er forslag for besparelser for i alt 30 millioner kroner.

- Det er en række »dårlige forslag«. Der er jo ingen, som synes, at det er sjovt at rode rundt i noget, som har negative konsekvenser for samfundet, siger Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S).

Gevinsten er væk Forventningerne var ellers store til udligningsreformen.

Nu skulle en landkommunen som Vordingborg Kommune endelig have tilført penge nok, så man kunne tilbyde den samme velfærd som de rige kommuner i eksempelvis hovedstadsområdet. Da aftalen faldt i hak mellem regeringen og Venstre, SF, Alternativet og De Radikale, stod kommunen til at få en gevinst på netto cirka 35 milioner kroner.

Men efter at reformen er blevet genberegnet med opdaterede tal for 2021, er gevinsten nærmest væk.

Det skyldes i høj grad, at kommunens gennemsnitlige indkomstniveau er steget, hvilket betyder at udligningen falder.

Forklaringen på at det gennemsnitlige indkomstniveau er steget er, at børnetallet er faldet. Da børn oftest ligger lavt i indkomstniveau, betyder færre børn, at det gennemsnitlige indkomstniveau stiger, dog uden at Vordingborg Kommune reelt er blevet en rigere kommune

En snak med ministeren På grund af en overgangsordning får kommunen først den fulde udligning i 2022.

Kommunen har derfor søgt social- og indenrigsministeren om særtilskud for at få næste års budget til at hænge sammen.

- Vi fik 12 millioner sidste år i særtilskud, og da var situationen ikke så slem som nu, så jeg har da en forventning om at vi får noget lignende eller mere, siger Mikael Smed.

Ifølge borgmesteren ved kommunen i slutningen af august, hvor meget den får i særtilskud.

Sammen med resten af kommunalbestyrelsen er han åben overfor input. De politiske forhandlinger begynder først 4. september, når politikerne mødes til budgetseminar.