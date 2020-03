Se billedserie Sparekassen Sjælland-Fyn har i den seneste uges tid købt flere og flere aktier i Lollands Bank, og det har sat gang i spekulationerne om en overtagelse. Lollands Banks formand, Preben Pedersen, er ikke helt afvisende over for idéen. Foto: Lars Christensen

Sparekassen på nyt opkøb i Lollands Bank

Vordingborg - 27. marts 2020 kl. 15:39 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparekassen Sjælland-Fyn fortsætter sit opkøb i Lollands Bank, der har en filial i Vordingborg.

Fredag har sparekassen øget sin ejerandel til over 20 procent fremgår det af en meddelelse. Det sker blot et par dage efter, at sparekassen nåede over 15 procent.

Og det kan være, at det opkøb fortsætter, hvis sparekassen er interesseret i det - i hvert fald åbner flere aktionærer over for branchemediet Finanswatch op for at sælge aktier, hvis prisen er den rigtige.

Blandt dem er selskabet AHJ A/S, der ejer mellem 10 og 15 procent af aktierne. Selskabet har ikke Lollands Bank på salgslisten, men vil forholde sig til situationen, hvis buddet er godt nok.

Torsdag åbnede Lollands Banks formand, Preben Pedersen, i et interview med Finanswatch op for at bakke op om en overtagelse, hvis tilbuddet var tilstrækkelig godt, selv om strategien er at forblive selvstændig.

- Det, vi skal måle vores beslutning på, er, hvordan vi stiller vores aktionærer bedst muligt. Det kan være, at der kommer så højt et tilbud, at vi bør anbefale det, fordi det stiller aktionærerne bedst muligt, sagde han.

Da Sparekassen Sjælland-Fyn i februar nåede en aktiepost på 9,55 pct. i Lollands Bank lød meldingen fra banken, at sparekassen så banken som en investering, og at der blev bakket op om det lokale pengeinstitut.