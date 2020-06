Sparekassen lukker filial

Sparekassen Sjælland er snart en saga blot i Vordingborg. Man vil dog stadig kunne benytte den døgnåbne lobby med pengeautomat lidt endnu. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 04. juni 2020

På onsdag, 10. juni, lukker og slukker Sparekassen Sjælland filialen på Slotstorvet i Vordingborg.

Der er fem ansatte i Vordingborg-filialen og de flytter alle med til Næstved, understreger sparekassens administrerende direktør, Lars Petersson.

- Så den kundekontakt, der kan klares uden fysisk fremmøde, vil være uforandret, forklarer direktøren.

- I forhold til den enkelte kunde vil det være relativt begrænset, hvad de vil mærke til det, tilføjer han.

Tiderne har forandret sig

Lars Petersson begrunder filiallukningen med kundernes ændrede adfærd.

- Vi må bare erkende, at det behov, der før har været, for at man skal ind i banken og ordne noget, ikke længere er så udbredt, forklarer han.

- Tingene forandrer sig hurtigt i disse år. Coronakrisen har også presset på. Det er ikke årsagen til lukningen, men den har forstærket nogle ting. Den har lært os noget nyt i forhold til, hvordan man kan klare banktingene uden at mødes fysisk, forklarer direktøren.

Sparekassens kunder vil foreløbigt kunne blive ved med at benytte den døgnåbne lobby, hvor der er pengeautomat til både ind- og udbetalinger. Det vil også i begrænset omfang være muligt at booke et møde med sin rådgiver i lokalerne i Vordingborg, hvis man ikke har mulighed for at komme til Næstved.

Ikke på grund af aktiekøb

Sparekassen Sjælland begyndte tidligere på året at opkøbe aktier i Lollands Bank.

På nuværende tidspunkt ejer sparekassen lidt over 20 procent af aktierne. Det har sat spekulationer i gang om en eventuel overtagelse af banken, og at man af samme grund forlader Vordingborg for ikke at kæmpe om det samme kundemarked.

- Det kan jeg ganske klart svare nej til. Der er ingen sammenhæng mellem aktiekøbet og lukningen af Vordingborg-filialen, understreger Lars Petersson.

- Købet af aktierne er et udtryk for, at vi fik en mulighed for at købe en stor del aktier i en velfungerende bank i et område, som vi stadig synes er meget interessant. Vi har før kigget på at rykke ned på Lolland og Falster, og nu gør vi det så på en anden måde, forklarer sparekassens direktør.

- Jeg håber selvfølgelig, at flest mulige af vores kunder i Vordingborg bliver i sparekassen, og det tror jeg også de vil, men vil de gerne søge et andet sted hen, så håber jeg da, at de vil gå til Lollands Bank. Det skal jeg da være ærlig at sige, når vi nu ejer aktier i den bank, tilføjer Lars Petersson.