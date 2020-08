Steen Nielsen, formand for Lundby Lokalråd, frygter, at buslinje 669 forsvinder fra Lundby.

Spareforslag: Nu skal der kæmpes for populær buslinje

Vordingborg - 19. august 2020 kl. 07:05 Af Af: J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den har tidligere stået på listen, når Vordingborg Kommune skal spare penge. Og nu gør den det igen - buslinje 669, som via Præstø kører en gang i timen mellem Lundby og Kalvehave.

I det nye sparekatalog forslår forvaltningen at nedlægge busruten for at opnå en årlig besparelse på 2,5 millioner kroner. Forslaget vækker bekymring hos Steen Nielsen, der er formand for Lundby Lokalråd.

- Serviceniveauet bliver sænket. Buslinjen får området i den nordlige del af kommunen til at hænge sammen, siger Steen Nielsen.

Busruten er tilsyneladende populær. Før coronavirussens indtog skønnede kommunen med 60.000 årlige passagerer, herunder skoleelever og pendlere imellem Præstø og Lundby station.

- Lundby er et trafikknudepunkt, og den position vil vi gerne bibeholde, siger Steen Nielsen.

Minimum to timers drift I sparekataloget nævnes det som løsning, at bussen kun skal køre i myldretiden.

På den konto skønnes det at kunne årligt spare en million kroner. Det forslag går Steen Nielsen heller ikke med til.

- Der er nødt til mindst at være en to timers drift ud over myldretiden. Der er flere borgere fra Lundby, som tager til Præstø for at handle ind. Her ligger Netto , Meny og Matas tæt ved stationen. I Vordingborg ligger der ikke nogen butikker tæt ved stationen, siger Steen Nielsen.

Hvis politikerne i sidste ende beslutter at nedlægge buslinjen eller gøre indhug i køreplanen, vil det betyde øgede udgifter til Flextur, fordi man flytter passagererne over i et andet offentligt transportmiddel.

- Det kan blive en dyr løsning, vurderer Steen Nielsen.

En tung opgave Den kollektive trafik hører under Plan og Teknik. Her vil udvalgsformand Michael Larsen (R) ikke kommentere forslaget om at nedlægge buslinje 669.

Han lægger til gengæld ikke skjul på, at de kommende budgetforhandlinger kommer til at gøre ondt.

- Vi har et stort og hårdt arbejde foran os for at få det her budget på plads, siger Michael Larsen.