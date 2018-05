Fodboldspillere lige fra Aarhus, Holmegård og Præstø var i Kristi himmelfartferien samlet på Bosei, hvor talentspejdere fra den spanske fodboldklub Levante var forbi for at opsnuse kommende storspillere. Sebastian på 8 år fra Præstø var blandt deltagerne. Han havde dog skiftet den vante midterpossition ud med den som målmand. Foto: Thøger Raun

Spansk storklub fandt unge talenter på Bosei

Idrætshøjskolen Bosei ved Præstø lagde i Kristi Himmelfart græs til træning af en anden kaliber. Trænere fra den spanske storklub Levante var i byen for at spejde efter talent til deres klubhold. Ifølge klubbens danske forbindelse Morten Nalepa, går spanierne meget op i at udvikle egne spillere.

- 80 procent af Levantes hold er trænet på klubbens eget akademi. Det har høj prioritet for dem at finde de nye stjerner først frem for at købe dem dyrt senere, lød det fra fodboldtræneren fra Holmegård, som selv har fået kontakt til klubben med henblik på et samarbejde.