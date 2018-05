Se billedserie Gæsterne til Svinø Strand vil gerne holde så tæt som muligt på stien til stranden, hvilket skaber potentiale for en farlig situation i tilfælde af en redning på stranden. Foto: Anders Petri

Sommerkaos ved Svinø skal løses

Vordingborg - 17. maj 2018 kl. 05:58 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er 100 meter mellem stien til stranden og parkeringspladsen, og det tager få minutter at gå turen. Alligevel sker det om sommeren, at badefolket sætter bilen i vejkanten ud for stien i stedet for at stille bilen på den dertil indrettede plads. Billisternes adfærd irriterer beboerne langs Dybsøvej, men det skaber også en risiko for farlige situationer.

- De mange parkerede biler i rabatten er til gene for beboerne i sommerhusene. Sker der en ulykke, kan redningskøretøjer desuden have vanskeligt ved at komme frem, hvis der holder biler parkeret i begge sider af vejen, skriver forvaltningen i den sagsfremstilling, politikerne i Udvalget for Plan og Teknik har forholdt sig til.

Derfor anbefales det, at man nu undersøger, om det kan lade sig gøre at anlægge en ny p-plads overfor stien ned til standen.

Det er nødvendigt at finde en ny løsning, når billisterene ikke benytter den eksisterende p-plads. Det mener Michael Larsen (R), formand i Udvalget for Plan og Teknik.

- Vi bliver nødt til at finde en pragmatisk løsning på tingene. Hvis gæsterne til standen ikke vil benytte den eksisterende parkeringsmulighed, så har vi altså et problem, siger han.

Her vil en p-plads lige overfor stien til stranden være ideel. Problemet er, at kommunen ikke ejer et areal i umiddelbar nærhed af stien.

Michael Larsen og resten af udvalget anbefaler derfor at give forvaltningen mandat til at undersøge, om ejeren af jorden overfor strandstien er interesseret i at sælge.