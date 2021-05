Sommerhusferie overtrumfer sydens sol

Dermed tegner det atter til at blive en god sæson for Feriepartner Møn-Stevns. Og det er endda foreløbig uden de tyske turister med i beregningerne. De plejer ellers at udgøre 60 procent af Feriepartner Møn-Stevns' gæster om sommeren.

- Vi håber, at tyskerne vil på ferie hos os, lige så snart der bliver åbnet op, siger Lone Dalthur med henvisning til de nuværende restriktioner, hvor det kun er borgere fra den nordtyske stat Slesvig-Holsten, som frit kan rejse til Danmark. Derimod er det ikke muligt for tyskere fra andre delstater frit at rejse til Danmark og for eksempel leje et sommerhus.