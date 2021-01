Lis og Peter Hammer har haft sommerhus på Ore i mange år, hvor de har set havnen vokse. Nu er de bange for, at havneudvidelserne er ved at tage overhånd. Foto: Lars Christensen

Sommerhusejere advarer: - Havneudvidelse må ikke tage overhånd

- Vi går ind for solceller og vi går ind for vindmøller, men ikke oven i der, hvor vi går og bader. Det er næsten det værste sted, de kunne finde til det.

- Jeg var en af dem, der var bekymret, dengang de flyttede havnen. Jeg var godt klar over, at det kunne gå hen og blive problematisk, og det er det så blevet nu, fortæller Lis Hammer.

Det er fremtidsplanerne for havnen på Masnedø, der har gjort ægteparret yderst bekymrede. En udvidelse mod vest for at give plads til flydende solceller er i øjeblikket i høring, og på længere sigt er der også tanker om at sætte 180 meter høje vindmøller op på havnen.

- Støjmålingerne er lavet af vindmøllefabrikanterne selv. Jeg stoler ikke på dem for at sige det rent ud, forklarer Peter Hammer.

Han undrer sig også over, at rapporten bag det planlagte solcelleanlæg er lavet af det firma, der gerne vil opstille solcellerne.

- Kommunen bør hyre et firma, der ikke har kommercielle interesse i projektet, lyder anbefalingen fra Peter Hammer, der blandt andet sætter spørgsmålstegn ved illustrationerne, der får både vindmøller og solcelleanlæg til at se væsentlig mindre ud end de vil i virkeligheden.

- Vi er bange for, at det er blevet et prestigeprojekt, som de vil gå langt for at få gennemført, lyder bekymringen fra Peter Hammer, der håber, at flere vil gå ind i kampen mod erhvervshavnens udvidelsesplaner.