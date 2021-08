Jesper Blomberg, direktør for Feriepartner Møn-Stevns, fortæller, at der er godt gang i den lokale udlejning af sommerhuse. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Sommerferien holdes stadig hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerferien holdes stadig hjemme

Vordingborg - 07. august 2021 kl. 09:11 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Det går stadig forrygende for de danske sommerhusudlejere. Danskerne booker nemlig sommerhuse som aldrig før. Det oplever Jesper Blomberg, direktør for Feriepartner Møn-Stevns.

- Vi har ikke kunnet mærke, at muligheden for udenlandsrejser er blevet større, siger han og påpeger, at han stadig ser en større interesse for leje af sommerhuse fra danskere, der holder sommerferien hjemme.

- Jeg havde frygtet, at det flotte resultat vi havde sidste år ville blive mindre i år, men det ser det ikke ud til at blive, siger Blomberg og tilføjer, at 2021 for udlejning af sommerhuse vil ligne 2020.

Udlændinge i august Også efterspørgslen på danske sommerhuse fra udlændinge er større, nu hvor man kan rejse ind i Danmark uden de helt store udfordringer med coronavirus og restriktioner. Det får stor betydning for sommerhusudlejningen i især august måned, hvor mange tyskere booker ferie, påpeger Jesper Blomberg.

- Der er en august måned i udsigt, som vil blive exceptionel i forhold til, hvad vi har oplevet de seneste mange år, siger han. Og det er selvom, der også sidste år var tryk på sommerhusudlejningerne i august.

- Vi kan se, at mange af dem, som har måttet aflyse eller rykke deres booking i marts og april, kommer tilbage i august og start september, siger Blomberg om de udlændinge, der holder ferie i de danske sommerhuse.

Flere køb De sommerhuse, der kommer på markedet til udlejning, bliver utrolig hurtigt booket, forklarer Jesper Blomberg. Men det skyldes også, at der er en del færre sommerhuse til udlejning, end der var sidste år. Han kan nemlig mærke, at mange danskere har valgt at købe et sommerhus i stedet for at leje. Derfor er der færre huse til udlejning, da nykøberne ofte holder ferie i deres eget sommerhus og derfor ikke er interesserede i at leje det ud. Blomberg forventer, at det vil påvirke sommerhusudlejningen de kommende år.

- Det er nok mange, der har været nervøse for at skulle sidde i en lille, varm lejlighed på Vesterbro under nedlukninger og med restriktioner, og som derfor har købt et sommerhus, hvor der er plads og luft, siger han. Derfor forventer han at efterspørgslen på sommerhusudlejningen vil dale de kommende år, også selvom at der stadig er mange danskere, der har fået øjnene op for sommerhusferie i hjemlandet i stedet for udlandsrejser.