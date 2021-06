Hårbølle Sommercafé finder igen sted i Hårbøllehuset, som nu er ejet af den lokale beboerforening selv. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Sommercafé bliver for første gang i eget hus

Vordingborg - 23. juni 2021 kl. 08:00 Af Lene C. Egeberg

Næsten alt er ved det gamle, når frivillige med tilknytning til HOB - Hårbølle og Omegns Beboerforening - fra 5. juli igen står klar med serveringer fra Hårbøllehusets sommercafé. Men altså også kun næsten, for en enkelt detalje har nemlig ændret sig.

Siden sidste år sommercafé har HOB nemlig slet og ret købt Hårbøllehuset af de kommanditselskab, som ellers i årevis har ejet huset - så nu er det for første gang under helt eget tag, at Sommercaféen bliver afviklet.

- Det giver da en ekstra motivation at vide, at det er sommercaféen, der har været med til at gøre, at vi har kunnet købe huset, siger Nina Vrang, formand for Beboerforeningen.

Om det så er det, der har virket ansporende for de frivillige, vides ikke, men Nina Vrang kan ikke desto mindre ved samme lejlighed konstatere, at arbejdet med at planlægge den kommende sommercafé også er gået godt:

- Vi holdt et indledende møde, hvor vi fik langt de fleste vagter besat, så nu mangler der bare lidt småjusteringer, siger hun.

Det vil sige, at man med sikkerhed kan besøge sommercaféen fra tirsdag den 5. juni - og herefter mangler der kun at blive besat enkelte vagter foreløbig indtil den 15. august. Men Nina Vrang håber også, at det bliver muligt at køre caféen videre ind i slutningen af august, og forventer i øvrigt ikke problemer med at få besat de stadig ledige vagter i løbet af den samlede sæson.

- Caféen skal være åben kontinuerligt, siger hun.

Der vil som altid være åbent alle dage undtagen mandage, og ligesom de seneste par år kan de frivillige caféværter nøjes med at skrive sig på for tre dagens vagter af gangen. Det var en ændring, der blev indført for at gøre det mere overskueligt end tidligere, hvor man bandt sig for seks dage i træk af gangen, og den nye model har altså været så populær, at man fortsætter med den.

Caféen vil også i år holde åbent med faste menuer, men med mulighed for at caféværterne selv kan være kreative med ekstra menuelementer ved siden af. Desuden vil der selvfølgelig være salg af fadøl, kaffe og sodavand.

Trods sidste års noget omtumlede coronatilværelse endte sommercaféen med et godt resultat:

- Vi havde en god sæson, og vi håber på, at den bliver lidt så god i år. Hvis vi kan blive ved til sidst i august, så skal det nok blive godt, forudser Nina Vrang.