En del af sommeraftner i Bårse er allerede afholdt. Kun en enkelt aften er tilbage af årets arrangement. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Sommeraftner er en tak til Bårse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommeraftner er en tak til Bårse

Vordingborg - 27. juni 2021 kl. 09:05 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Bårse præstegård danner i juli måned rammen om fire sommeraftner med spisning og koncert. Bag koncerterne står Jesper Kemp, der er vokset op på gården, i et samarbejde med Stars.

På Bårse præstegård er den ene ladebygning indrettet til beboelse. Her er Jesper Kemp vokset op og hans forældre har boet på stedet gennem 36 år indtil faderen i efteråret døde og moderen fraflyttede huset i påsken i år. De forpagtede i hele Jesper Kemps barndom præstegårdens marker og drev landbrug her.

Nu vil menighedsrådet plante skov på markerne, der støder op til selve præstegården, men inden vil Jesper Kemp gerne sige farvel til stedet. - I over 300 år har min slægt boet her i byen; nu er min morbror den eneste tilbage, fortæller Jesper Kemp, der gennem 25 år har levet af at arrangere rytmiske koncerter - de seneste seks år med eget koncertbureau. Derfor er det selvfølgelig også måden, afskeden skal tages på.

Han har derfor taget kontakt til sognepræst Lars Foged, som bor i selve præsteboligen på gården samt menighedsrådet i Bårse-Beldringe kirker, og begge var straks med på ideen med koncerter på gårdspladsen.

Jesper Kemp har derefter taget kontakt til Simon Sandfeld på Stars og bedt det regionale spillested om at være medarrangør på de fire onsdage i juli måned, der har fået titlen "Sommeraftner i Bårse præstegård".

- Bårse er ikke den by, vi har lavet flest koncerter i; derfor er det også lidt pirrende for os, synes spillestedsleder på Stars, Simon Sandfeld.

Lokal forankring For Jesper Kemp er der dog ikke blot tale om et farvel til Bårse.

- Det er også lidt en hyldest og det at give noget tilbage til den her lille flække. Alt skal ikke ske i København. Det er også bare en "Tak for denne gang", fortæller han, mens han viser frem i sine barndoms omgivelser.

Siden starten af maj har han hængt plakater op i Bårse og delt foldere ud til byens husstande for, som han siger, "at aktivere landsbyen før det er officielt". I en by af Bårses størrelse er det nemlig en del af DNA'et, at man taler om, hvad der skal ske, før andre overhovedet ved, hvad der er på bedding, mener han.

- Fordi det ikke bare er en koncert, men en sommeraften, kommer der også noget mad, siger Jesper kemp, der har entreret med Bårse samlingshus, der leverer maden til aftenen. Lidt utraditionelt bliver koncerterne, der hver varer cirka en time, spillet først og så spiser man bagefter.

Mange hensyn I et hjørne af gårdspladsen bliver en scene stillet op og rundt om pladsens enlige træ placeres en bar. Publikum skal sidde på halmballer rundt omkring, og det har vist sig at være en smule kompliceret at skaffe halmballer udenfor høstsæsonen - men det løser sig, siger Jesper Kemp fortrøstningsfuldt.

Fakta De fire sommeraftner i Bårse præstegård er:

Onsdag 7. juli klokken 18 optræder Uffe Lorenzen

Onsdag 14. juli klokken 18 optræder Marc Facchini

Onsdag 21. juli optræder Billie & the Bell

Onsdag 28. juli optræder Katinka (duo)

Billetter fås fysisk i brugsen i Bårse samt online på stars.dk De fire sommeraftner i Bårse præstegård er: Sommeraftnerne er planlagt under alle gældende coronarestriktioner og Simon Sandfeld og Jesper Kemp opererer med både en Plan A og en Plan B - også i forhold til vejret.

- Står det ned i stænger, rykker vi det hele indenfor i laden, siger Jesper Kemp og glæder sig til at tage imod gæsterne i gården første gang den 7. juli klokken 18.

- Jeg har aldrig måttet larme for min far, men nu kan han ikke stoppe mig, slutter han med et stort smil.