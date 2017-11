Faderen blev dømt for vold, men "kun" for at have uddelt lussinger mod sin søn. Modelfoto: Erik Refner/Scanpix Foto: Erik Refner/Scanpix Denmark

Somalier betinget udvist for vold mod søn

Vordingborg - 21. november 2017 kl. 10:24 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man må ikke slå sine børn - heller ikke selv om børnene kan være umanerligt provokerende. Det måtte en 35-årig somalier fra Præstø erkende i torsdags, da hans sag kom for i Retten i Nykøbing Falster, skriver Sjællandske.

Han var under anklage for at have slået sin ældste søn med flere knytnæveslag i hovedet, men han blev »kun« dømt for at have slået sønnen med flad hånd. Selv påstod han, at han kun havde slået én gang, men naboens datter havde set voldsudøvelsen, og det var også hende, der anmeldte forholdet til politiet.

- Han fik 30 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år samt 40 timers samfundstjeneste. Straffen skal ses i forhold til, at han blev dømt for at have slået med flad hånd, det vil sige givet lussinger, siger anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anders Kjeldsen.

Herudover blev han betinget udvist.

- Der tager man hensyn til børnene. Fire af hans børn bor hos ham og går i skole i Præstø. Det ville gå ud over dem, hvis han blev udvist, vurderer Kjeldsen.

Inden lussingerne var far og søn oppe at toppes, og sønnen smed en skål ris i hovedet på faderen, hvorefter han skubbede ham omkuld.

Sønnen løb ud af huset, men blev indhentet af faderen, som slog ham flere gange i hovedet. Det så naboens datter, som anmeldte faderen, og i torsdags vidnede hun i retten.

Faderen erkendte at have slået sønnen, men kun med et enkelt slag og kun med flad hånd. Men retten tog naboens datter til indtægt for, at han havde givet flere slag.

- Til gengæld var det formildende omstændigheder, at sønnen havde smidt ris i hovedet på faderen. Det blev skildret som et slagsmål, forklarer Anders Kjeldsen.

Der har heller ikke tidligere været registreret vold i hjemmet, ellers kunne straffen være blevet hårdere.

Flygtet fra Somalia

Den nu dømte 35-årige flygtede fra Somalia for tre et halvt år siden, og han har fået asyl i Danmark. De fire børn har været i Danmark i halvandet år.

Hans kone og to børn er endnu i Somalia, og han venter på at blive familiesammenført med dem i Danmark. Det skriver Sjællandske.