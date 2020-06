Bed and Boats er navnet på et anderledes bed and breakfast-tilbud, som Jette Ditlefsen og Gert Larsen står bag. De har ombygget et par både til små hotelværelser på vandet med god plads til afslapningFoto: Lars Christensen.

Som et hotelværelse på vandet

Alt indmaden er fjernet og i stedet har Gert Larsen og Jette Ditlefsen indrettet to små hotelbåde med fokus på komfort. Bådene er udgangspunktet for deres nye firma Bed and Boats, som er lige som bed and breakfast - bare på vandet.

Udefra ser de egentlig meget almindelige ud, sådan som de ligger ved bådebroen på Kalvehave Havn, men stikker man hoved indenfor, så kan man lynhurtigt konstatere, at der er tale om to usædvanlige både.

