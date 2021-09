Solen og sildene trak gæsterne til havnen

- Vi kommer med lammeskind, turtasker og vand, og så har vi børneboden, hvor børnene kan prøve at sprætte sild op. De lidt større, der har prøvet det før, hjælper de små, og de glæder sig hvert år til, at vi skal herhen. De store, der bliver tilbage på skolen, synes bare det er så uretfærdigt, at de ikke kommer med, griner Tina Corneliussen.

Sildemarkedet fortsætter i dag, men ellers lakker det nu mod enden for årets store samlende begivenheder i Møns Handelsstandsforening, der selvfølgelig som vanligt slutter af med at slå et slag for julehandlen senere på året. Inden da bliver der dog én til mulighed for at samles i forhåbentligt hæderligt og ikke alt for koldt vejr, nemlig når der er Æblernes Dag igen den 22. oktober - endnu et arrangement, der måtte lade livet i 2020 men nu er klar igen.