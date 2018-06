Solen lagde dæmper på Grundlovs-festen

Se billedserie Den bagende sol lokkede ikke mange til grundlovsmøde i Vordingborg, og dem der ankom søgte hurtigt ind i skyggen.Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 06. juni 2018 kl. 21:52 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret var lidt for godt til politiske møder, kunne Ann Busch fra Alternativet tørt konstatere, da hun tirsdag inviterede til tværpolitisk grundlovsfest ved sit værtshus Kafé Ann'en.

Programmet blev skubbet et kvarter i håbet om, at flere ville dukke op, men politikerne måtte erkende, at det varme sommervejr ganske enkelt lokkede til mere spændende ting end en hyldest af grundloven.

- Men det skal ikke snyde også, der er her, for at få en hyggelig dag med gode indspark, lød det fra borgmester Mikael Smed (S), der forklarede, at grundloven er mere højaktuel i dag end længe.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i vores fællesskab. De sidste mange års jagt på egen lykke har sat fællesskabet under pres, men det er vigtigt, at vi får skabt tryghed og tillid til, at man ikke på trods af systemet, men på grund af systemet kan få succes, fortalte borgmesteren, der dog erkendte, at enkelte passager i grundloven virker mærkelige for ham.

- Loven sikrer os religionsfrihed, men det gælder ikke for majestæten, der skal være kristen. Jeg synes, det er underligt, at en tekst fra 1849 skal diktere, hvad en person i vores tidsalder skal tænke og tro, lød det fra borgmesteren.

Efter en række indspark fra forskellige partier sluttede Ann Busch selv af med at fremhæve den personlige frihed, der beskrives som ukrænkelig.

- Godt formuleret i 1953 og en sætning, der stadig bør huskes i nutiden, hvor der desværre stadig er plads til racisme, sexisme og homofobi. Der skal være plads til mangfoldighed i et demokrati, og det er måske endnu vigtigere at huske på i en tid, hvor vi gemmer os bag hver vores skærm, og ikke altid husker at komme dem, der ikke ligner os selv, ved, lød det fra politikeren, der også benyttede lejligheden til at kritisere de mange racistiske kommentarer fra folk på nettet, der gemmer sig bag ytringsfriheden.

- Når vi står fast på den ytringsfrihed, der er så vigtig for os, skal vi lige huske, at kapitlet starter med at fastslå, at ingen må forfølges på grund af race eller religion. For mig er demokrati lig med retten til forskellighed, forklarede hun.