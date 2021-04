Arejal Haddad, der her ses sammen med sin mor, Mariam Eid, blev menighedsrådsformand for Stege Kirke sidste år - en kendsgerning, som den anonyme brevskriver åbenbart har svært ved at acceptere. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Artiklen: Sognepræst raser over anonymt brev til menighedsrådsformand: Læs dele af brevet her

Sognepræst raser over anonymt brev til menighedsrådsformand: Læs dele af brevet her

Racismen har stukket sit grimme ansigt frem i Stege Kirke, hvor den 24-årige menighedsrådsformand, Arejal Haddad, for en uges tid siden modtog et brev afleveret i kirkens postkasse - uden afsender, for skribenten har ikke haft modet til at stå åbent ved sine udtalelser, men har i stedet underskrevet sig »tidligere kirkegænger«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her