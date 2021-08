Søtropper fejrede 75 år

Se billedserie Der var gaver og taler, da Kong Volmers Søstrop fejrede 75 år. Interessen var overvældende, siger Heidi Elizabeth Slot Sommer, formand for den lille nicheforening. Foto: Kong Volmers Søstrop

Vordingborg - 27. august 2021

Der var stor tilslutning, da »Kong Volmers Søtrop - Søspejderne i Vordingborg« forleden holdt 75 års jubilæum. 100 gæster kom forbi på Nordhavnen i Vordingborg til kaffe, kage og en snak.

Der blev sejlet ture med gæster og spejdere, og der blev skrevet hilsener på et gammelt sejl. Fra Sct. Georgsgilderne modtog søspejderne et gavekort på 5000 kroner og et »guldfiskeråb«, der er et hurraråb uden lyd.

Også »Søspejdernes Venner« havde haft den store pung fremme. Herfra modtog søspejderne 25.000 kroner, som skal bruges til at istandsætte foreningens Aalborgjoller over de kommende år.

- Vi er så overvældede over den store opbakning. Bådene er vores hjerteblod og dem, der giver os alle de gode oplevelser, fortæller Heidi Elizabeth Slot Sommer, formand for Kong Volmers Søtrop.

Heidi Elizabeth Slot Sommer har i forbindelse med jubilæet forsøgt at granske lidt i, hvorfor foreningen hedder »Kong Volmers Søtrop«.

Kong Volmer er Valdemar Atterdags øgenavn, og mange kender begrebet »Kong Volmers røv«, der stammer fra vendingen »skæv som Kong Volmers røv«. Oprindeligt var der tale om »reb«, der blev udtalt »rev« og siden blev til »røv«. Dengang målte man - når der skulle betales skat - bondens jorder op med et reb. Det lå ikke altid lige - deraf udtrykket.

- Oprindeligt var vi en del af den spejdergruppe, vi i dag kender som 1. Kong Volmer. Den blev dannet i 1918 og havde 100 års jubilæum for et par år siden. I 1945 blev interesserne så forskellige for den samlede gruppe, at der blev dannet 2. Kong Volmer, som i dag går under navnet Kong Volmers Søtrop, fortæller Heidi Elizabeth Slot Sommer.

- Mit umiddelbare bud er, at Valdemar Atterdag historisk set har haft betydning for valget af navnet, og at spejdergruppen dengang så dagens lys ved et møde på Hotel Kong Valdemar. Da Kong Volmer henfører til Valdemar Atterdag, som satte den gyldne gås på tårnet i Vordingborg, tænker jeg, at man godt kan tillade sig at henføre betydningen dertil. Men det er en påstand uden nogen som helst sikkerhed for, at den er rigtig, siger Heidi Elizabeth Slot Sommer.

I anledning af jubilæet kan man gratis prøve søspejderlivet ved Nordhavnen i Vordingborg i hele september. Sæsonen varer til sidste weekend i oktober.