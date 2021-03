Søspejderne er mødt for anden gang siden genåbningen. Sidste torsdags møde blev aflyst, da vejret var for dårligt. Foto: Cathrine Otterstrøm Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Søspejderne genåbner med nye udendørs aktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søspejderne genåbner med nye udendørs aktiviteter

Vordingborg - 23. marts 2021 kl. 16:18 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Som del af den seneste genåbning har udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fået lov at åbne med op til først 25 og nu 50 personer. Derfor kan søspejderne, der holder til nede ved Nordhavnsvej i Vordingborg, nu mødes igen hver torsdag. Det er til stor glæde for både søspejderne og søspejderlederne, der alle har glædet sig til at lukke computeren sammen og mødes i naturen.

Med krav om to meters afstand og med mundbind, står søspejderne klar i varmt tøj, da Sydsjællands Tidende kigger forbi. Forårsvejret har endnu ikke taget form, så søspejderne er stadig iført huer og handsker for at holde varmen denne torsdag aften. En enkelt såkaldt minispejder kommer løbende ned ad trappen, fem minutter forsinket og med en hotdog i hånden.

- Undskyld jeg kommer for sent, råber søspejderen op, inden han hurtigt stiller sig klar med afstand fra de andre og spiser sin aftensmad. Søspejderleder Tine Skotte byder alle velkommen, især deres nye gæst Rasmus Nielsen, som overvejer at starte i foreningen. Og så står den på fællessang inden dagens aktiviteter kan begynde.

Nogle er faldet fra Under nedlukningen har Tine Skotte forsøgt at holde liv i foreningen. Men det har været svært at skabe samvær og holde gejsten over skærmen. Derfor har hun givet søspejderne nogle forskellige aktiviteter, de kunne lave derhjemme.

- De har eksempelvis skullet lære forskellige knob, og så har de gået en masse lange ture, siger hun. Men det er altså ikke alle søspejderne, der var med på hjemmeopgaverne. Derfor er der også nogle, der er faldet fra siden genåbningen.

- Jeg tror, det kan være svært for nogle af dem pludselig både at vende tilbage i skole og også have fritidsaktiviteter. Det bliver for nogle en for stor omvæltning, siger hun. Men for de søspejdere, der stadig er i foreningen, har genåbningen været velset.

- Jeg kan tydeligt mærke, at de har savnet spejderlivet og hinanden. Det er rigtig godt at se, at de stadig synes, at det er hyggeligt, også selvom det er lidt en anden måde de skal være søspejder på lige nu, siger hun.

Pandekager låst inde I vintermånederne plejer søspejderne at restaurere deres både. Men da de befinder sig indenfor, har de endnu ikke kunnet arbejde på dem. Derfor må spejderleder Tine Skotte finde på nogle andre udendørs aktiviteter, så spejderne kan træne deres færdigheder og få deres mærker, som de stolt samler på ydersiden af deres uniformer.

- Det har faktisk været lidt udfordrende at finde på noget nyt hele tiden. Men det går fint, konstaterer Skotte. Dagens aktivitet består i at løse forskellige opgaver, så spejderne til sidst kan finde frem til de koder, der skal til for at låse den store sølvgrå kasse op, der indeholder ingredienser til pandekager, de kan lave over bålet. Derfor bliver spejderne delt ud i grupper, hvor de skal klare forhindringer i form af blandt andet knob og morsekoder.

- Hvis ikke de når at finde frem til koderne, der er til de fire låse på kassen, ja så må de jo vente med at lave pandekager til næste gang. Søspejderne er derfor på hårdt arbejde for at nå at kunne lave pandekager i aften.

Søspejder på prøve På en god dag er de 20 søspejdere samlet i alderen 8-23 år, men da der er en håndfuld, der er faldet fra, er der plads til nye i foreningen. Derfor har Rasmus Nielsen på 11 år fået lov at komme på besøg i dag.

- Jeg har egentlig villet starte for et år siden. Men så kom corona, og så glemte jeg det lidt igen, fortæller han. Rasmus Nielsen er sat i en gruppe på i alt fire jævnaldrende søspejdere, der skal finde den ene af de fire koder til kassen. Med mundbind og tilduggede briller forsøger han at hjælpe til med de særlige typer af besnøringer, de skal lave om en håndfuld rafter.

- Jeg føler mig virkelig godt taget imod, og jeg glæder mig især til, at vi skal ud at sejle næste måned, fortæller han. Men om det overhovedet bliver en realitet, er endnu uvist, for bådene er ikke klar til at komme i vandet endnu.

I vandet til april Det plejer at være spejdernes eget ansvar at gøre bådene klar til, at de kan komme i vandet om foråret.

- Jeg håber, at vi snart kan få lov til at være indenfor, så skal vi nok nå at gøre dem klar til slut april, hvor vi plejer at sejle for første gang på året, siger Tine Skotte. Det er nemlig ikke en mulighed blot at springe restaureringen over. Bådene skal altså gøres klar inden slut april. Hvis ikke søspejderne snart må samles indenfor, håber Tine Skotte, at både forældre og de ældste af søspejderne kan træde til, og hjælpe på skift.

- Vores ældste søspejdere plejer faktisk at komme herned efter skole og arbejde på bådene. Så jeg tror nu nok, at vi når det hele til april, fortæller Skotte.