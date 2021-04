Socialdemokratiets bulldog genopstiller ikke til kommunalvalget

- Personligt er jeg ked af, at Thorbjørn Kolbo siger farvel til Kommunalbestyrelsen, når perioden udløber. Et større lokalpolitisk blødende hjerte og forkæmper for vores mange foreninger og kulturliv er svær at finde og erstatte. Omvendt er jeg som kredsformand utrolig glad for at det tætte strategiske udviklingsarbejde der har været, kan fortsætte i nye konstellationer og roller, lyder det.