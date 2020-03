Normalt er det røde roser, Brian Bressendorff (S) - her flankeret af kredsformand Lise Lotte Lange - deler ud. Nu går han i spidsen for en hjælpecentral, hvor borgere, der på grund af coronakrisen kommer i bekneb med for eksempel at få handlet, kan henvende sig. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrater opretter hjælpecentral Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrater opretter hjælpecentral

Vordingborg - 12. marts 2020 kl. 21:37 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Vordingborg har oprettet en hjælpecentral i forbindelse med coronavirus. Beslutningen blev taget sent onsdag aften, og allerede torsdag formiddag havde de første hjælpere meldt sig.

- Indtil videre er vi oppe på 15 frivillige i Vordingborg Kommune. De er jævnt fordelt, så der både er folk på Møn, i Præstø, Ørslev og Vordingborg. Der er også folk, der har bil, fortæller Brian Bressendorff (S), folketingskandidat i Vordingborgkredsen og bosat i Køge.

Han er med til at koordinere indsatsen, hvor borgere i Vordingborg Kommune, der på grund af coronavirus har brug for hjælp til praktiske gøremål som for eksempel at få handlet, kan få hjælp.

- Jeg regner bestemt med, at jeg selv skal ud og lave noget. Jeg stiller mig i hvert fald til rådighed. Så må vi se, hvor travlt der bliver.

Brian Bressendorff understreger, at situationen er alvorlig, og at der ikke er valgkamp nu.

- Det er et oprigtigt forsøg på at hjælpe. Vi skal alle forsøge at skåne de ældre og de udsatte borgere. Vi aner ikke, hvor det slutter. Derfor må vi, der er raske og rørige, forsøge at hjælpe, hvor vi kan.

Har man brug for hjælp til at få handlet eller lignende, kan man kontakte hjælpecentralen på mail kontakt@brianbressendorff.dk eller telefon 2264 2169. Ønsker man at være frivillig, er det ligeledes Brian Bressendorff, man skal kontakte.