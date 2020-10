Socialdemokrater får ny gruppeformand

Gruppeformand Poul A. Larsen (S) træder tilbage som gruppeformand for Socialdemokratiet i Vordingborg Kommune. Han overlader posten til Brit Skovgaard (S).

- Det er tid til, at der kommer yngre kræfter til, siger Poul A. Larsen, der sammenlagt har været gruppeformand i 15 år.

Poul A. Larsen træder samtidig ud af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (BØN) og ind i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv (TUE) samt Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (KIF).