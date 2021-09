Socialdemokrat får vikar- tjans på Christiansborg

- For mig er det en drøm og en kæmpe ære, at få lov til at være en del af vores lovgivende forsamling.

Åbningsdebat Brian Bressendorffs første dag i Folketinget bliver den traditionsrige åbningsdebat. Debatten kaldes ofte for maratondebatten da den som regel varer fra om morgenen til den anden side af midnat. Her kommer folketingsmedlemmerne igennem en lang række af politiske mærkesager. Og spørger man Brian Bressendorff får han det travlt inde på borgen, for der er mange sager der skal kæmpes.

- Jeg vil gøre mit til at Sydsjælland og Møn bliver hørt i debatten. Og så ligger der nogle mærkesager for mig, som for eksempel skoleområdet, hvor vi skal sikre en endnu bedre folkeskole. Vi skal have færre test, mere frihed på de enkelte skoler og så skal vi have kigget på inklusionen, som jo mange steder er blevet skidt for alle parter. Det er ikke godt nok og skyldes ene og alene nogle enøjede politiske fokuspunkter. Det skal vi gøre bedre. Idet hele taget skal vi have noget plads og tid tilbage til vores børn og den kamp glæder jeg mig til at kaste mig mere ind i, siger Brian Bressendorff.