Snestorm afblæst: Vinterchef sænker skuldrene

Lise Thorsen melder tirsdag eftermiddag, at næsten alle kommunens veje er farbare bortset fra nogle af de mindre veje, blandt andet ved Ndr. Vindinge nord for Vordingborg, som har mindst prioritet. Men ifølge Lise Thorsen er sneploven på vej til det område. Derudover kører kommunen med sneplovene for at få skubbet snemængderne længere ud på markerne, så vejene ikke snævrer til, hvis der skulle komme en ny snestorm.