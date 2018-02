Snemanden kan stå et par dage endnu

Snefaldet lagde ikke ret mange centimeter dække over jordoverfladen, men dog nok til at ivrige barnehænder kunne forme en enkelt snemand eller to. En står på Havnevej, hvor den drejer op mod Skovvej, og her kan den stå med udsigt over voldgraven og glæde sig over, at vejrudsigten fra DMI lover frost i endnu nogle dage. DMI lover både dags- og nattefrost frem til torsdag, og der er ikke udsigt til flere snemænd, men lidt sol og klar himmel.