August Schelde havde glædet sig til gensynet med klassekammeraterne fra 0. klasse. Her er han med mor Katja og lillebror Theodor. Foto: Lars Christensen

Snekaos sætter dæmper på skolegenåbning

Det blev dog en noget afdæmpet første skoledag for de mindste elever. De senere dages snevejr blev mandag fulgt op af kraftig blæst, som gav problemer med snefygninger mange steder rundt om i skoledistriktet. Derfor endte kommunen med at aflyse alle skolebusserne, og det gav udslag på antallet af fremmødte elever.

- Vi kan mærke, at eleverne virkelig har glædet sig til at komme tilbage og se hinanden igen, så det er da ærgerligt med halvtomme klasselokaler, tilføjer viceskolelederen.

- Men der er trods alt mange, der er nået frem, så vi gennemfører det undervisning, som vi nu kan. Vejret skal ikke stå i vejen for det, lyder det videre.

En af de elever, der har set frem til at komme tilbage til skolen igen, er August Schelde, der går i 0. klasse.

- Han er heldigvis glad for at gå i skole, så det har hjulpet en del på det, tilføjer moren, der har skullet balancere hjemmeundervisningen samtidig med, at hun selv har arbejdet hjemmefra.