Snefnugget lyser op i mørket

Der var ikke meget jul over det, da familien Nøhr Larsen fra Kalvehave Labyrintpark i tirsdags satte en masse grå afspærringshegn op på Slotstorvet i Vordingborg. Nu er deres projekt med en julelabyrint dog kommet til sin fulde ret. Guirlander af gran og lyskæder har efterfølgende fuldendt udtrykket. Når man står på borgterrænet, så kan man med god fantasi godt fornemme formen på et kæmpe snefnug.

Labyrinten har allerede tiltrukket de første besøgende. Såvel gamle som unge har forsøgt at finde vej rundt i labyrinten. Det er Bycentrum Vordingborg, der har fået aftalen på plads med labyrintparken. Det er nu planen, at den skal blive stående på Slotstorvet frem til efter jul. Det er gratis at besøge labyrinten. Bycentrum opfordrer til, at man holder afstand til hinanden, og at der ikke er for mange inde i den af gangen.