Snart er der frist for idéer til Støberihallerne

Støberihallerne i Præstø står over for en gennemgribende renovering, der skal munde ud i et moderne bibliotek med borgerservice, som samtidig kan være midtpunkt for kultur- og foreningslivet i byen.

Det spørgsmål vil Vordingborg Kommune gerne have svar på - derfor begynder man nu første del af borgerinddragelsesfasen, hvor borgere og foreninger opfordres til at komme input til, hvilke funktioner Støberihallerne skal have for at kunne understøtte foreningslivet. Bidrag sendes til stoberihallerne@vordingborg.dk senest 18. marts.