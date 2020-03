Smittet forældrepar lukker skole

Et tilfælde af coronavirus hos et forældrepar gør, at Svend Gønge-Skolen og dens afdeling i Bårse lukkes indtil foreløbig fredag klokken 16.30.

Årsagen til lukningen er, at et forældrepar på Svend Gønge-skolen har været uheldige at blive smittet med coronavirus. I den forbindelse testes børnene også, men da det ikke vides, om børnene er smittede, har man valgt at udvise ekstra stor sikkerhed, og lukke skolen og dens Bårseafdeling ned.

- Vi skal selvfølgelig beklage, at det har været nødvendigt at lukke skolen ned, med de udfordringer det kan give for nogle forældre. Men jeg tror, at alle har forståelse for, at vi er i en situation, hvor det vigtigste er, at vi passer på hinanden og med alle midler forsøger at undgå smittespredning. Derfor har vi valgt at være ekstra forsigtige, siger borgmester Mikael Smed (S).