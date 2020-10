Smitte på stor skole - flere klassetrin sendes hjem

Elever hjemsendes efter at elev er testet positiv for corona på Gåsetårnskolens afdeling Iselinge i Vordingborg. Hele mellemtrinnet - som er 4. til 6 klasse - hjemsendes foreløbig til og med mandag 2. november.

Det drejer sig om 4.-5.-6.klasserne. 4. og 5. klasseseleverne er hjemsendt indtil de kan påvise én negativ test, og 6. klasserne skal testes to gange, da de er " nære" kontakter.

Når 4. og 5. klasserne sendes hjem, er det fordi, at de er i samme afdeling på skolen, hvor den smittede elev går, så det er et forsøg på at sikre, at eventuel smitte ikke breder sig i den afdeling. Tiltagene sker efter samråd med sundhedsmyndighederne.

Alle opfordres til at gå i selvisolation og få taget en corona-test hurtigst muligt.

Også lærerne skal testes - og der etableres nødundervisning. Eleverne får tirsdsag besked om, hvilke opgaver de skal løse ved selvstudie. Onsdag og ugen ud vil der være onlineundervisning.

- Vi ved, at det er vigtigt at begrænse hjemsendelser af hensyn til samfundets generelle drift, men da skolen er meget stor, vil det kunne blive en rigtig stor smittekilde, hvis vi ikke tager de omkringliggende klasser med i den her omgang, lyder meldingen fra skolen.

Alle - elever som medarbejdere- må først møde i skole igen efter at have været symptomfri i 48 timer eller efter et negativt testresultat.