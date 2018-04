Smækker med døren efter flytning af møde

Jørn Svenstrup, formand for Vestmøn Lokalråd, ser ikke megen grund til at smile, efter at et flertal i bestyrelsen for Folkemøde Møn har besluttet, at mødet fra i år skal holdes i Stege. Det har fået lokalrådsformanden til at forlade sin plads i folkemødebestyrelsen. Arkivfoto: Lene C. Egeberg