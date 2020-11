Herover den første artikel om Borrensvej - fra januar 2019. Nu ser det ud til, at man er nået frem til en løsning.

Smadret vej har ventet i årevis

Vordingborg - 13. november 2020 kl. 08:01 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

En flere år gammel vejsag, ser nu ud til at blive løst.

- Vi beklager det meget langstrakte sagsforløb. Med disse ord indleder Vordingborg kommune en skrivelse til en flok beboere omkring den private fællesvej, Borrensvej, på Møn, der efter mere end to års ventetid, undersøgelser og skriven frem og tilbage, nu har fået en afgørelse på hvem, der skal betale hvad, for at sætte vejen i stand.

Således ser det ud til at der måske kan komme styr på vejen, så beboerne kan færdes sikkert og få hentet affald - det har de nemlig ikke fået i al den tid, hvor sagen har kørt.

- Vi har været ud at kigge på det nu her - det var noget tid siden sidst, så det kunne jo være, at nogen havde valgt at reparere vejen. Men der var ikke lavet noget - der var faktisk flere og større huller, siger Leif Kronblad, der er den seneste kommunale sagsbehandler på vejsagen.

Han kunne derfor sende den endelige afgørelse ud om fordeling af udgifterne her i slutningen af oktober.

- I første omgang er den i partshøring ude hos beboerne der kan klage over afgørelsen indenfor fire uger. Hvis de ikke gør det, kan vi gå i gang, siger Leif Kronblad.

- Det er en sag, der har været længe undervejs, tilføjer.

Offentlig sti Sydsjællands Tidende skrev første gang om sagen med Borrensvej tilbage i januar 2019. Siden sommeren 2018, havde en af beboerne, Kurt Strauss ikke fået hentet affald. Sagen var nemlig at affaldsselskabet mente, at vejen var for ødelagt til at de kunne eller ville køre ned af den.

Borrensvej er privat fællesvej og normalt er det beboernes pligt selv at vedligeholde vejen, men det særlige her er, at en del af den er udlagt som offentlig sti og derfor også er ejet af kommunen. Derudover bliver vejen benyttet som adgangsvej til omkringliggende marker, og Kurt Strauss påpegede at kørsel med roelastbiler og landbrugsmaskiner, var den egentlige årsag til at vejen blev ødelagt, hvorfor han mente, at det ikke var ham, der skulle stå for at reparere den selv.

Ved sådanne vejstridigheder er det kommunen der skal ud og vurdere og siden lave en fordeling af hvem der skal betale for hvad. Og kommunen sendte således både vejfolk og jurister ud for at kigge på vejen. Der blev taget billeder, snakket - og så strandede det lidt der. Sygdom og skiftende medarbejdere i kommunen betød, at der ikke rigtig sket noget. Og når der ikke kom nogen afgørelse på hvem der skulle betale og sætte den i stand, så skete der ikke noget og beboerne fik stadig ikke hentet affald.

- Næste skridt er så at få mit affaldsgebyr tilbage, siger Kurt Strauss, der påpeger, at han i de år sagen har pågået har betalt ejendomskat til kommunen - herunder afgift for at få hentet affald. Uden det er sket. Således forsøgte han også at tilbageholde affaldsafgiften ved den seneste ejendomsskattebetaling.

- Men så truede kommunen med at gøre udlæg i min ejendom, så jeg måtte betale. Men jeg fik noteret, at jeg gjorde det under protest, siger han.

Han holder således stadig på, at han ikke vil betale for afhentning af affald, når kommunen ikke har hentet affaldet - også fordi det netop skyldes kommunens sendrægtighed i forhold til fordele udgifterne og få vejen sat i stand.

Men nu sker der altså formentlig snart noget.

Dog kun formentlig, fordi der er mulighed for at klage og andre sager af den type, hvor der har været klaget, har trukket længe ud.

- Hvis der er nogen, der klager, så er det ikke til at sige hvornår vi kan gå i gang, siger Leif Kronblad, der fortæller at man fra kommunal side dog har valgt at gå i gang med at indhente tre tilbud på at få vejen sat i stand. Det er nemlig kommunen der søger for, at det bliver gjort, mens regningen så vil blive fordelt efter den nøgle de har fastsat.

Hvis alt går vel, satser man fra kommunens side således på, at man kan nå at få lavet vejen inden årets udgang.