Småkriminel skød ud over parkeringsplads

Fra sin bopæl i centrum af Vordingborg skød han ud over en offentlig parkeringsplads med sit luftgevær i september sidste år, og samme måned indgav han en falsk anmeldelse om en påkørsel. Han påstod, at han var blevet påkørt og der var sket en skade på hans telefon.

Det sidste rapseri var så langt nede i småtingsafdelingen, at man må spørge sig selv, hvorfor han vil gøre sig selv til tyv for så lidt.

At den slags småting kan give 30 dages ubetinget fængsel skyldes, at den 41-årige tyv har en del forhold på sit cv fra tidligere. Bl.a. har han haft en fejde gående med sin genbo, et forhold som han også blev dømt for i flere omgange.