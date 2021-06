Se billedserie Renden mellem Slotstorvet og Færgegårdsvej har været et problembarn for kommunen nærmest lige siden torvet blev anlagt for 10 år. Nu har man opgivet at fikse den. Foto: Lars Christensen

Slotstorvet spærres så mangeårig fejl kan fjernes

Vordingborg - 04. juni 2021 kl. 17:58 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

På tirsdag bliver Slotstorvet i Vordingborg lukket for gennemkørsel ved Færgegårdsvej. Lukningen skyldes, at kommunen nu langt om længe tager hånd om de mangeårige problemer, der har været med den afløbsrende, der er lavet mellem torvet og Færgegårdsvej. Renden skulle efter planen lede regnvandet fra Slotstorvet væk fra vejen inden det nåede ned på Færgegårdsvej og gav problemer for trafikken. Renden har dog nærmest fra start af været et problembarn for kommunen, og den har i mange år ikke fungeret efter hensigten.

Nu er skaderne på den så store, at det giver problemer for cyklisterne. Derfor er det besluttet helt at fjerne renden.

- Vi har besluttet at fjerne acu-renden og lægger i stedet asfalt på. Renden har ikke samlet noget vand i flere år, og vi kan se, at ristenen på Færgegårdsvej godt kan håndtere den mængde regn, der kommer, forklarer driftsleder Tanja Wichmann Jørgensen fra Vordingborg Kommunes afdeling for trafik og ejendomme.

- Vi kan ikke få renden til at fungere, så det her er den bedste løsning holdbarhedsmæssigt, forklarer hun og tilføjer, at det var en fejl at anlægge torvet med en såkaldt acu-rende.

- Man skal helst undgå at lægge sådan nogen render på steder, hvor der er bilkørsel. Det er ikke noget, vi vil gøre andre steder, forklarer hun.

Får at sikre den rette sikkerhed for medarbejderne, der skal udfører arbejdet, er det nødvendigt at lukke af for trafikken. Det forventes, at arbejdet er afsluttet igen 11. juni.

For at mindske skaderne på klinkebelægningen er trafikken allerede nu spærret i den ene vejbane.

Tanja Wichmann Jørgensen understreger, at man under hele arbejdet stadig ville kunne komme til og fra Slotstorvet via Københavnsvej og Algade. Det er kun forbindelsen til Færgegårdsvej, der spærres.